POL-WL: Betrunken LKW gefahren ++ Buchholz - Portmonee aus Einkaufswagen gestohlen ++ Seevetal/Beckedorf - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Betrunken LKW gefahren

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Lüneburg, meldeten Zeugen am Montag, 17.4.2023, gegen kurz vor 16 Uhr, einen Sattelzug, der in starken Schlangenlinien, über mehrere Fahrstreifen fahrend, unterwegs war. Nach Aussage der Zeugen mussten andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden. Nachdem ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war und auf den Fahrstil des Sattelzuges aufmerksam geworden war, ihn zum Anhalten bringen konnte, überprüften Beamte der Autobahnpolizei den 35-Jährigen Lkw-Fahrer. Dabei stellten sie schon auf den ersten Blick fest, dass der 35-jährige Fahrer stark alkoholisiert war und sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Ein späterer Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als drei Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Ein Verkehrsteilnehmer, der als Zeuge ebenfalls angehalten hatte und über die passende Fahrerlaubnis verfügte, fuhr den Lkw im Auftrag der Polizei von der Autobahn, um die Fahrbahn schnell wieder freizubekommen.

Gegen den 35-Jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Buchholz - Portmonee aus Einkaufswagen gestohlen

Am Montag, 17.4.2023, gegen 15:30 Uhr, kam es im Aldi-Markt am Sprötzer Weg zu einem Taschendiebstahl. Während die 39-jährige Kunden ihre Einkäufe erledigte, hatte sie ihr Portmonee im Einkaufswagen abgelegt. Diebe nutzten die Situation und stahlen die Geldbörse. Ein Zeuge fand sie wenig später vor dem Geschäft. Allerdings hatten die Täter das Bargeld daraus entnommen.

Seevetal/Beckedorf - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Auf der Maldfeldstraße kam es gestern, 17.4.2023, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 44-jähriger Mann wollte mit seinem Seat an der Einmündung Postweg die Maldfeldstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden Ford eines 80-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge prallte der Ford des 80-Jährigen noch gegen einen auf dem Linksabbieger wartenden LKW eines 54-jährigen Mannes. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 EUR. Der 80-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

