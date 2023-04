Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 14.04.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 16.04.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz in der Nordheide / Trelde - Einbruch in ein Autohaus

Am 16.04.2023, vor 05:32 Uhr, gelang es einer unbekannten Täterschaft durch das Zerstören eines Schaufensters in ein Autohaus in der Hanomagstraße einzudringen. Hier wurden diverse hochwertige Reifensätze entwendet. Die Täterschaft entkam unerkannt. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Morgenstunden geben kann wendet sich bitte an die Polizei Buchholz (04181 285-0).

Trunkenheitsfahrt mit Lkw auf der A7

Am Freitagabend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auf der A7 in Richtung Hannover, in Schlangenlinien fahrenden, Lastkraftzug. Dieser sei immer wieder von seinem Fahrstreifen nach links wie auch rechts abgedriftet, bis er eigenständig auf einen Autobahnparkplatz gefahren sei. Dort haben Beamte der Autobahnpolizei Winsen den 28-jährigen Fahrzeugführer angetroffen und kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von rund zwei Promille. Der Mann gab an, erst auf dem Parkplatz Alkohol konsumiert zu haben. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrzeugführer bereits während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rosengarten / Vahrendorf - Trunkenheitsfahrt

Durch aufmerksame Zeugen wurde am Freitag, gegen 12:00 Uhr beobachtet, wie eine augenscheinlich alkoholisierte Frau im Bereich Seevetal in ihren Pkw stieg und mit diesem im öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Die Dame konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen und überprüft werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rosengarten / Ehestorf - Mehrere Einbruchsdiebstähle in Ehestorf

Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen in der Ortschaft Ehestorf. Betroffen waren Objekte, meist Einfamilienhäuser in den Straßen Harburger Stadtweg, Am Hampfberg, Professor-Stache-Allee und Unter den Eichen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt, durchsuchte die Objekte nach Diebesgut und verließ diese im Anschluss unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden von der Polizei Buchholz (04181 285-0) entgegengenommen.

Winsen (Luhe) / Toppenstedt - 17-Jährige betrunken auf E-Scooter erwischt

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Polizeistreife um 02.10 Uhr in der Tiefen Straße einen E-Scooter ohne das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fest. Eine Überprüfung ergab, dass der Elektroroller gar nicht versichert war. Bei der 17-jährigen Fahrerin stellten die Beamten auch noch eine Alkoholfahne fest. Ein Test ergab bei ihr 1,65 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die junge Frau muss sich nun wegen des Versicherungsvergehens und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Winsen (Luhe) - Wohnungsbrand

Um 12.25 Uhr kam es am Samstag im Ahornweg zu einem Wohnungsbrand. Aus noch ungeklärter Ursache brach im Kinderzimmer der Wohnung ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden wird von der Polizei auf 10.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Salzhausen - Tödlicher Unfall in der Nacht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Eyendorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 03.14 Uhr erreichten Feuerwehr und Polizei die ersten Notrufe. Ein Audi war kurz vor der Bahnhofstraße schwer verunfallt. Beide Insassen wurden dabei eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurden sie in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Der 29-jährige Fahrzeugführer verstarb kurz danach im Krankenhaus. Der 17-jährige Beifahrer wurde schwerverletzt. Der verunfallte Pkw kam mutmaßlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Straße ab, durchbrach eine Grundstücksmauer, überfuhr mehrere Verkehrseinrichtungen und überschlug sich. Zwei Gebäude wurden durch Trümmerteile beschädigt. Weil hierbei auch ein Stromverteilerkasten zerstört wurde, fiel in der gesamten Straße der Strom aus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 50.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell