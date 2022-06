Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(BB) Am 11.06.2022 um 21:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad einen innerorts gelegenen Feldweg. Der Weg verläuft in Fahrtrichtung des Fahrradfahrers in einem leichtem Gefälle und in gerader Richtung auf den Meisenweg zu. Eine kleine Erhebung aus Schotter und Sand (vermutlich zur Drainage der umliegenden landwirtschaftlichen Felder angelegt) quert die Fahrbahn an der Unfallstelle. Infolge dieser Erhebung/ Unebenheit auf der Fahrbahn des Feldweges stürzte der 38-jährige und verletzte sich am rechten Arm. Der 38-jährige wurde zur weiteren Behandlung mittels eines Krankenwagen in das Klinikum Schaumburg gebracht.

