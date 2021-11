Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Antennendieb wurde beobachtet

Ahaus (ots)

Am Samstagmorgen beobachte ein Zeuge einen Mann, der gegen 11.25 Uhr auf dem Parkplatz des Action-Marktes an der Wessumer Straße von einem Pkw Seat Ateca die Antenne abschraubte und entwendete. Der auffallende groß gewachsene Täter trug einen roten Fahrradhelm und fuhr auf einem Fahrrad davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

