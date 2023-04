Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wechselseitige Körperverletzung nach Streit ++ Neu Wulmstorf - Maschinen und Werkzeuge gestohlen ++ Tostedt - Mit Motorrad aufgefahren ++ Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Neu Wulmstorf (ots)

Wechselseitige Körperverletzung nach Streit

In einer Unterkunft für Geflüchtete in der Kantstraße kam es gestern, 13.4.2023, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Nachdem die 34 und 44 Jahre alten Männer erst verbal in Streit geraten waren, ergriff der ältere, den 34-jährigen am Hals und würgte ihn. Dieser griff zu einem Küchenmesser und verletzte den 44-jährigen am Arm, um sich aus dem Würgegriff zu befreien. Weitere Bewohner gingen dazwischen und beendeten die Auseinandersetzung.

Beide Männer kamen zur Versorgung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen beide leitete die Polizei Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Neu Wulmstorf - Maschinen und Werkzeuge gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag, 13.4.2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 8:00 Uhr, sind Diebe in der Lindenstraße in eine landwirtschaftliche Scheune eingebrochen. Aus der Scheune entwendeten sie mehrere Kettensägen, einen Hochdruckreiniger sowie ein Mountainbike. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Tostedt - Mit Motorrad aufgefahren

Auf der Bahnhofstraße kam es gestern, 13.4.2023 zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 07 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem Motorrad in Richtung Ortsmitte unterwegs, als vor ihm ein Pkw verkehrsbedingt bremsen musste. Der 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist das Motorrad nicht zugelassen. Außerdem ist der 18-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am 13.04.2023 kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der IGS Hittfeld in der Straße Peperdiekshöhe. Der bislang unbekannte Beteiligte touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz stehenden Toyota Yaris an der Heckstoßstange und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Dem aufgefundenen Lackaufrieb nach zu schließen, dürfte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen hellen PKW handeln.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 zu melden.

