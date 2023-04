Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fahrrad

Stelle/Fliegenberg (ots)

Auf der K1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 10.4.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17:15 Uhr war ein 35-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe des Ortsausganges Fliegenberg wollte er nach links auf den dortigen Radweg wechseln. In diesem Moment überholte ein 73-jähriger Mann mit seinem Motorrad den Radfahrer. Es kam zum seitlichem Zusammenstoß in dessen Verlauf der Radfahrer stürzte. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Winsen sucht weitere Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

