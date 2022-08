Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Millionenhöhe

Freudenstadt (ots)

Bei einem Brand in einem unter Denkmalschutz stehendem Fachwerkhaus im Mühleweg in Freudenstadt-Grüntal sind am Montagmittag zwei Bewohner leicht durch Rauchgas verletzt worden. Der entstandene Sachschaden könnte bei über eine Million Euro anzusiedeln sein.

Gegen 12:35 Uhr fand aus noch unklarer Ursache das Feuer im ersten Obergeschoss, wohl in einer der sechs Mietswohnungen, seinen Ursprung. Nachdem ein Anwohner des Hauses eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus feststellte, versuchten er und ein weiterer Bewohner, den Brand selbstständig mit einem Feuerlöscher zu löschen, was aufgrund der Hitze und des bereits fortgeschrittenen Stadiums des Brandes misslang. Beide Personen zogen sich hierbei leichte Verletzungen durch Einatmen des Rauches zu und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Durch einen, gegen 16:30 Uhr, aufkommenden starken Wind, wurde das durch die Gesamtwehr des Landkreises Freudenstadt bekämpfte Feuer abermals entfacht und das Gebäude geriet in Vollbrand. Bis in die Abendstunden waren etwa hundert Feuerwehrleute im Einsatz.

Das Polizeirevier Freudenstadt koordinierte die Maßnahmen vor Ort und hatte mehrere Streifenbesatzungen im Einsatz. Voraussichtlich kann die Spurensuche von Kriminaltechnikern der Kriminalpolizei erst im Laufe der nächsten Tage beginnen.

Simone Unger, Pressestelle

