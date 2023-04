POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg am Freitag, den 07.04.23

Seevetal (ots) - Einbrüche in Einfamilienhäuser In der Nacht zu Dienstag, 4.4.2023, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 2:00 Uhr, kam es an der Straße Fachenfelder Weg (OT Horst) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. ...

