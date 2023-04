POL-WL: Zeugensuche nach Körperverletzungen ++

Polizeiinspektion Harburg

Zeugensuche nach Körperverletzungen

Die Polizei Buchholz ermittelt in zwei Fällen, bei denen Jugendliche Opfer einer Körperverletzung geworden sind, und sucht dazu Zeugen.

Am 25.3.2023, gegen 15:10 Uhr, waren zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche im Bereich der Lindenstraße, zwischen dem Famila-Markt und den Bushaltestellen unterwegs, als sie von einem Ihnen unbekannten Mann unverständlich angesprochen wurden. Als eine der Jugendlichen nachfragte, was der Mann wolle, schlug er ihr unvermittelt ins Gesicht. Als ich die zweite Jugendliche dazwischen ging, erhielt sie von dem Mann einen Schlag auf den Hinterkopf. Zwei Frauen bemerkten den Vorfall und mischten sich ein. Daraufhin entfernte sich der Mann.

Der Unbekannte war von eher kleiner, kräftiger Statur, er hatte mittellange, wellige und dunkle Haare, einen Stoppelbart und auffällig dicke Augenbrauen. Bekleidet war der Mann mit einer beigefarbenen Jacke und einem blauen Pullover. Vermutlich hatte er die Jugendlichen in englischer Sprache angesprochen.

Am 28.3.2023 ereignete sich ein Vorfall in der Steinstraße, in Höhe des Rathausparks. Dort war ein zwölfjähriges Mädchen gegen 18:30 Uhr mit einer Freundin unterwegs, als ihnen ein circa 25 Jahre alter Mann auffällig nahekam und etwas Unverständliches zu Ihnen sagte. Im selben Moment zog er der Zwölfjährigen an den Haaren, worauf hin diese laut aufschrie. Der Mann entfernte sich anschließend. Auch hier war eine noch unbekannte Frau Zeugin des Vorfalls.

Der Täter war circa 180 cm groß und trug schwarze Schuhe, eine Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenhoodie und eine rote Jacke mit weißen Streifen auf den Schultern. Er hatte schwarze Haare mit einem Mittelscheitel.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Zeuginnen, die bislang noch unbekannt sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Männern machen können, werden um Hinweise gebeten. Die Telefonnummer der Polizei lautet 04181 2850.

Seevetal/Horst - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Meisenweg kam es gestern, 3.4.2023, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen kurz vor 23 Uhr kletterte ein unbekannter Mann über einen Stuhl, den er auf einen Tisch gestellt hatte, auf den Balkon des Hauses und schlug dort die Verglasung der Balkontür ein, um in die Räume zu gelangen. Eine Bewohnerin wurde jedoch auf die Geräusche aufmerksam und bemerkte den Täter. Dieser flüchtete vermutlich ohne Diebesgut wieder über den Balkon in die Dunkelheit. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Rosengarten/A 261 - Eingeschlafen und aufgefahren

Auf der A 261, zwischen den Anschlussstellen Marmstorf und Tötensen, kam es am Montag, 3.4.2023, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 10:50 Uhr war der 44-jährige Fahrer eines Sattelzuges nach eigenen Angaben eingeschlafen und auf den Standstreifen abgekommen. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei, welches in langsamer Geschwindigkeit die Strecke kontrollierte. Der 44-Jährige fuhr ungebremst auf das Sicherungsfahrzeug auf. Bei dem Aufprall erlitt der 44-Jährige schwere Verletzungen. Die beiden Insassen des Sicherungsfahrzeugs im Alter von 42 und 62 Jahren wurden leicht verletzt.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die A 261 in Richtung Bremen 90 Minuten voll gesperrt werden. Erst gegen Mittag waren die Aufräumarbeiten beendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 160.000 EUR.

Appel - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend, 3.4.2023, gegen 22:30 Uhr, geriet ein 19-jähriger Mann mit seinem Renault auf der Straße Grauener Sahl in einer Linkskurve ins Schleudern. Anschließend kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er kam nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit in der Kurve ursächlich für den Unfall.

Tostedt - Gartenzaun beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bereits am 25.03.2023, gegen 17.30 Uhr, wurde ein Sichtschutzzaun in der Straße Am Helferichheim beschädigt. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete männliche Jugendliche und eine Jugendliche, die eine weiße Jacke mit Kapuze trug, wie sie mit einem Messer die Kunststoffbahnen des Sichtschutzzaunes an einem Privatgrundstück zerschnitten. Als eine Zeugin die Jugendlichen aus der Distanz ansprach, liefen diese in Richtung Ortsmitte davon. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zu den drei Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

