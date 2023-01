Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ski- und Skistockdiebstahl

Stein-Neukirch - Salzburger Kopf (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023 wurden gegen 20:15 Uhr im Bereich des Imbissstandes am Skihang "Salzburger Kopf" ein Paar Ski und ein Paar Skistöcke entwendet. Bei den Skiern der Marke "K2" handelte es sich um eine Kindergröße mit einer auffällig weiß-pinken Farbe und einem pinken Belag an der Unterseite der Ski. Die Skistöcke hatten die Farbe schwarz-weiß und waren von der Marke "Leki" Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

