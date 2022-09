Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Warnbarke, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Daun (ots)

Am 24.09.2022 gegen 00:25 Uhr begab sich eine Gruppe von vermutlich jüngeren Männern in das Stadtgebiet von Daun, wo sie im Bereich der Wirichstraße eine dort aufgestellte Warnbarke an sich und schließlich mit sich nahmen.

Durch einen Zeugen wurde die Wegnahme in der Dunkelheit wahrgenommen, so dass mitgeteilt werden konnte, dass es sich um drei männliche Personen handelte, welche sich scheinbar in englischer Sprache miteinander unterhielten und augenscheinlich alkoholisiert gewesen seien.

Es darf an dieser Stelle angemerkt werden, dass das Entwenden einer solchen, wegen einer Gefahrenstelle aufgestellten Warnbarke nicht nur einen Diebstahl, sondern auch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellen könnte.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell