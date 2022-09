Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am Donnerstag, den 22.09.2022 kam es im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw BMW parkte im angegebenen Zeitraum auf dem Schotterparkplatz am Krankenhaus Prüm. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell