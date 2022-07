POL-WE: Vermisster aus Ortenberg ist wieder da.

Friedberg (ots) - Rosbach- Rosheim: Tasche aus Auto entwendet Auf bislang unbekannte Weise gelangte ein Dieb in einen in der Hauptstraße geparkten VW und entwendete daraus eine Sporttasche, in der sich neben Kleidung auch Kopfhörer und ein Ladekabel befanden. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro ...

