Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tasche aus Auto entwendet + Porsche zerkratzt + Diebe festgenommen + Unfall führte zu Sperrung

Friedberg (ots)

Rosbach- Rosheim: Tasche aus Auto entwendet

Auf bislang unbekannte Weise gelangte ein Dieb in einen in der Hauptstraße geparkten VW und entwendete daraus eine Sporttasche, in der sich neben Kleidung auch Kopfhörer und ein Ladekabel befanden. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro flüchtete der Dieb zwischen 21.30 Uhr am Dienstag (26. Juli) und 7 Uhr am Mittwoch in unbekannte Richtung. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Porsche zerkratzt

Unbekannte zerkratzten einen Porsche, der zwischen 19 Uhr am Sonntag, 24. Juli, und 12 Uhr am Donnerstag in der Friedensstraße stand. Der entstandene Schaden an der Beifahrertür beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/5460-0).

Rosbach- Rodheim: Diebe festgenommen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag, 29. Juli, zwei Personen, die sich gegen 6.30 Uhr an geparkten Autos zu schaffen machten. Offenbar prüften beide, ob die Fahrzeuge verschlossen seien oder nicht. Der Zeuge verfolgte die zwei jungen Männer und hielt dabei Kontakt zur Polizei. In der Körnerstraße beobachtete er, wie sie sich in einen unverschlossenen VW reinlehnten und anschließend wieder weitergingen. Eine Polizeistreife nahm daraufhin die gut beschriebenen Langfinger im Alter von 15 und 18 Jahren an der Kreuzung Körnerstraße/ Helgebornstraße vorläufig fest und fand im weiteren Verlauf eine Basecap, die vermutlich aus dem VW stammt. Aufgrund fehlender Haftgründe entließen sie den 15-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, den 18-Jährigen übergaben sie wegen eines offenen Haftbefehls der Hanauer Polizei, die ihn voraussichtlich vor dem zuständigen Gericht vorführen wird. Die Ermittlungen dauern an.

Rosbach/ A5: Unfall führte zu Sperrung

Etwa zwei Kilometer vor der Abfahrt Friedberg auf der A5 in Richtung Frankfurt war ersten Erkenntnissen zufolge ein Fehler beim Spurwechsel ursächlich für einen Unfall mit drei beteiligten PKW. Beim Wechsel von mittleren auf die linke Spur übersah ein 40-jähriger Skoda-Fahrer aus Paderborn gegen 8.55 Uhr offenbar einen Seat auf der linken Spur, den ein 44-jähriger Lahnauer fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat links gegen die Betonleitwand gedrückt und überschlug sich im weiteren Verlauf. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer, der anschließend schwerverletzt ins Krankenhaus kam. Zudem schob der Zusammenstoß den Skoda nach vorne, wodurch dieser gegen einen auf der mittleren Spur fahrenden Opel stieß. Beide Autos kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, stießen in die rechte Schutzplanke und kamen auf der rechten Spur zum Stillstand. Der Seat-Fahrer, der 68-jährige Opel-Fahrer aus Gemünden und seine Beifahrerin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Alle Autos mussten schwerbeschädigt abgeschleppt werden, auch an der Fahrbahn, der Leitwand und der Schutzplanke entstanden Schäden, deren Gesamthöhe noch nicht feststeht. Die drei Fahrspuren waren zwischenzeitlich gesperrt, bevor der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. Gegen 11.30 Uhr konnte die komplette Fahrbahn wieder freigegeben werden, die Länge des entstandenen Staus betrug etwa sieben Kilometer. Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer 06033/70435010 zu kontaktieren.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell