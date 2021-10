Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysator-Diebstahl in Mülfort

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend, 06.10.2021, und Donnerstagmittag, 07.10.2021, einen Katalysator aus einem geparkten Fahrzeug in Mülfort gestohlen.

Gegen 22:30 Uhr parkte ein Fahrer am Mittwochabend seinen Opel (Corsa B) an der Angerstraße kurz vor der Kreuzung Giesenkirchener Straße. Als er am Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr mit dem Auto zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass der Katalysator an dem Auto entfernt und gestohlen wurde.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell