Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnhausbrand

Sessenhausen (ots)

Am 21.1.2023 um 16:21h wurde die Polizei Montabaur über einen brennenden Holzschuppen in der Ortslage Sessenhausen informiert. Das Feuer griff vom Schuppen aus auf das angrenzende Wohnhaus und eine Garage über. Zwei Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt; das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Mehrere Feuerwehren der VG Selters waren im Einsatz.

