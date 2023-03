POL-WL: Mülltonne brennt an Schulzentrum

Hollenstedt (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 27.03., 13:30 Uhr, bis Dienstag, 28.03.2023, 08:40 Uhr, in ein Schulgebäude in der Straße Am Glockenberg in Hollenstedt eingedrungen. In dem Schulgebäude randalierten die unbekannten Täter und verursachten so einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

