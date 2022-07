Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Pedelecs aus Kellerräumen in Mülldorf gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am Montagmorgen (04.07.2022) bemerkte ein Sankt Augustiner den Diebstahl seiner beiden Pedelecs. Die Räder waren am 02.07.2022 gegen 18:00 Uhr gemeinsam in einem abgeschlossenen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße im Ortsteil Mülldorf abgestellt worden. Der oder die Täter hebelten offenbar eine Kellertür und eine weitere Tür zum Fahrradkeller auf und entwendeten die Pedelecs der Marke Cube, die einen Gesamtwert von etwa 7.500 Euro haben. Eines der Räder ist grau, das andere mehrfarbig. An einem der Räder war ein Fahrradsitz angebracht. Ebenfalls am Montagmorgen stellte ein weiterer Mann aus Sankt Augustin fest, dass auch sein Pedelec verschwunden war. Der Sankt Augustiner hatte das Rad am Vortag im Keller eines Mehrfamilienhauses im Holzweg in Mülldorf abgestellt. Der oder die Täter öffneten gewaltsam den Kellerverschlag und stahlen das Rad der Marke Riese und Müller, welches einen Wert von etwa 8.500 Euro hat. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Räder machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Sankt Augustin, Tel. 02241 / 5413321. (Uhl)

