Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte randalieren in Schulgebäude ++ Hanstedt - Baumschienen gestohlen

Hollenstedt (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 27.03., 13:30 Uhr, bis Dienstag, 28.03.2023, 08:40 Uhr, in ein Schulgebäude in der Straße Am Glockenberg in Hollenstedt eingedrungen. In dem Schulgebäude randalierten die unbekannten Täter und verursachten so einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04165/ 217690

Hanstedt - Baumaschinen gestohlen

Von einer Baustelle im Auepark in Hanstedt haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag, 27.03., auf Dienstag, 28.03.2023, mehrere Baumaschinen gestohlen. Die Täter gelangten vermutlich mit einem Fahrzeug mit Anhänger auf das frei zugängliche Gelände. Dort wurde, ersten Ermittlungen zur Folge, ein grün-schwarzer Radlader der Marke Neuson WEL 25 auf einen Anhänger verladen. Weiterhin wurde eine blau-weiße Rüttelplatte der Marke Weber entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 48.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hanstedt unter 04181/ 889600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell