Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 24.03.2023, 12:00 Uhr bis 26.03.2023, 12:00 Uhr.

LK Harburg (ots)

+++ LK Harburg- Einbrüche +++

+Seevetal / Maschen+

Am Samstag in der Zeit von 14:15 Uhr bis 21:15 Uhr gelangt der unbekannte Täter mit Hilfe einer Leiter, welche im Garten liegt, auf die Loggia im 1.OG des Hauses. Dort zerstört sie die Terrassentür und gelangt so in das Objekt. Nachdem sämtliche Räume durchsucht wurden flüchtet der Täter durch die Terrassentür im EG mit derzeit unbekanntem Stehlgut.

+Buchholz i.d.N.+

In der Nacht von Freitag auf Samstag von 18:45 Uhr bis 08:00 Uhr gelangt der unbekannte Täter durch Einschlagen eines rückwärtig gelegenen Fensters zunächst in den Verkaufsbereich. Von dort hebelt der Täter die verschlossene Bürotür auf und durchsucht die Räumlichkeit. Anschließend verlässt der Täter das Objekt ohne Diebesgut.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet dies bitte der Polizei in Buchholz unter 04181-285 0 oder seiner örtlichen Polizeidienststelle.

+++Rosengarten / Nenndorf -VU Flucht +++

Am Freitag in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz in Höhe des ALDI Marktes in Nenndorf ein anderes geparktes Fahrzeug beschädigt. Es wurde ein Renault Talisman in weiß beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

+++ Rosengarten / Klecken- VU-Flucht +++

Am Samstag gegen 13:20 Uhr fährt ein schwarzer BMW auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Richtung Ausfahrt, als plötzlich mehrere Kinder auf Fahrrädern den dortigen Weg über dem Parkplatz entlangfahren. Ein Kind fährt ohne zu gucken ungebremst in den hinteren Bereich des Pkw und beschädigt dabei den Lack. Im Anschluss entfernen sich die Kinder in Richtung Bahnhof Klacken, ohne weitere Angaben zu machen.

Wer Hinweise zu den Unfallverursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 0 oder seiner örtlichen Polizeidienststelle.

+++ Autobahn 1 / Autohof Rade - Planenschlitzer mit Ladungsdiebstahl +++

In der Zeit von Freitag 14:50 Uhr bis Samstag 17:15 Uhr schneiden unbekannte Täter die Plane eines Lkws auf dem Parkplatz auf, welcher seine Ruhezeit dort verbrachte. Im Anschluss entwenden die unbekannten Täter das Ladegut von 6 Europaletten. Da zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht bekannt ist, was der Sattelzug geladen hatte, können derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

+++ BAB 7 - Unfall mit Trunkenheit und Flucht +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein, mit zwei Personen besetzter, Transporter an der AS Thieshope auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden aufzufahren. In der Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Grünstreifen und geriet direkt auf die Hauptfahrbahn. Ein dort fahrender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Transporter. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und der PKW kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Beifahrerin des PKW wurde bei dem Unfall verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Statt vor Ort zu verweilen flüchteten der Fahrzeugführer des verursachenden Transporters sowie sein Beifahrer zu Fuß von der Unfallstelle und ließen ihr Fahrzeug zurück. Sie konnten im weiteren Verlauf durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen jedoch gestellt werden. Beide Insassen waren stark alkoholisiert (1,6 und 1,9 Promille). Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Fahrzeugführereigenschaft dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell