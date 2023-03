Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeig Zivilcourage! Online-Vortrag von Polizei & Weisser Ring

Jeder Mensch kann unvorhergesehen und plötzlich in eine Notlage oder eine bedrohliche Situation geraten. Auch Ausgrenzung, Vandalismus oder Gewalt sind gesellschaftliche Themen, die uns alle etwas angehen. Hier richtig zu handeln, also nicht wegzusehen oder gar wegzulaufen, ist aber nicht immer einfach und für die Betroffenen doch so wichtig. Dieser Bürgermut ist ein wichtiges Element unseres Zusammenlebens, denn jeder kann anderen helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Wie man Zivilcourage zeigt und was man dazu wissen sollte, erläutern Carsten Bünger, Kriminalhauptkommissar und Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Harburg, und Dr. Knut Volquardsen, Mitarbeiter des Weissen Rings e.V. im Landkreis Harburg, in einem Online-Vortrag. Der etwa 40minütige Vortrag ist kostenfrei und findet am 30. März 2023, um 19:00 Uhr, statt. Interessenten finden die Einwahldaten unter "Termine" auf folgender Website: https://harburg-kreis-niedersachsen.weisser-ring.de/ Aus technischen Gründen ist die Teilnehmeranzahl auf maximal 100 Personen begrenzt.

