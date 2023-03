Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Autos aufgebrochen

Seppensen (ots)

Die Polizei Buchholz sucht Zeugen, die in der Nacht von Montag, 20.03., auf Dienstag, 21.03.2023, in den Ortsteilen Seppensen und Holm- Seppensen Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Bislang unbekannte Täter haben in diesem Zeitraum drei Autos aufgebrochen und Fahrzeugteile und Gegenstände aus den Autos entwendet. Im Seppenser Mühlenweg wurde an einem Toyota eine Scheibe eingeschlagen und mehrere Gegenstände aus dem Auto mitgenommen. In der Straße Am Gehölz wurden von einem BMW diverse Fahrzeugteile und auch der Airbag fachmännisch demontiert und entwendet. Ebenfalls aus einem BMW wurde im Pappelweg das Lenkrad und die Multimediaeinheit gestohlen. Der Gesamtschaden aus diesen drei Autoaufbrüchen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181/ 2850 entgegen.

