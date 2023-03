Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Einfamilienhäuser ++ Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl ++ Buchholz - Betrunken gefahren und Radfahrerin ausgebremst

Rosengarten und Hanstedt (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

In der Zeit zwischen Samstag, 18.3.2023, 8:30 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, kann es in der Straße Fichtenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dazu hebelten die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt.

In Hanstedt traf es ein Einfamilienhaus in der Straße Postillionseck. Hier lag die Tatzeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr. Auch in diesem Fall brachen die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl

Ein Toyota RAV4 ist am gestrigen Sonntag, 19.3.2023 von Unbekannten gestohlen worden. Der Wagen stand am Fahrbahnrand im Immenweg. In der Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr griffen die Diebe zu. Der Schaden beläuft sich auf rund 40.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Buchholz - Betrunken gefahren und Radfahrerin ausgebremst

Auf der K 28, zwischen Holm und Holm-Seppensen kam es am Sonntag, 19.3.2023, gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Radfahrerin durch einen 49-jährigen Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach der Schilderung vor Ort kam es zwischen dem Pkw-Fahrer und der Radlerin während eines Überholvorgangs zu einem Wortgefecht infolgedessen der Mann mit seinem Pkw an der Frau vorbeifuhr und sie dann grundlos ausbremste, so dass sie gegen den Pkw prallte und leicht verletzt wurde. Als die Beamten vor Ort mit dem Mann sprachen, bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem 49-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

