Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahme nach Einbruchversuch ++ Bendestorf - Mehrere Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Vorläufige Festnahme nach Einbruchversuch

Am Montag, 20.3.2023, gegen 20 Uhr, versuchte ein 58-jähriger Mann in ein Einfamilienhaus an der Pastor-Woltmann-Straße einzubrechen. Ein Nachbar bemerkte dies, alarmiere die Polizei. Beamte konnten wenige Minuten später den 58-Jährigen vorläufig festnehmen. Er hatte die heruntergelassen Jalousie bereits herausgehebelt, war aber noch nicht in das Haus gelangt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Bendestorf - Mehrere Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Montag, 20.03.2023, sind an der Straße Sonnenberg drei Pkw von unbekannten Tätern aufgebrochen und ausgeschlachtet worden. Aus einem BMW entwendeten die Täter Navigationssystem, Lenkrad und Armaturenbrett nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten.

Bei einem Porsche schnitten die Diebe die Frontscheinwerfer aus der Karosserie. Außerdem entwendeten sie das Display aus dem Armaturenbrett.

Bei einem Mercedes stahlen die Unbekannten Lenkradschaltung und ein Steuerungselement aus der Mittelkonsole.

Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt jeweils mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Sonnenberg aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Winsen - Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen

Am Montag, 20.3.2023, gegen 15 Uhr, wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Geflüchtete an der Straße Bürgerweide gerufen. Dort war es zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen. Nach Aussage des Sicherheitspersonals beteiligten sich etwa 25 Menschen an der Auseinandersetzung, bei der sie auch mit Schlaggegenständen aufeinander losgegangen waren. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Ein Bewohner kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Andere Beteiligte wiesen Rötungen auf.

Gegen sieben Männer im Alter von 20-27 Jahren wurden Strafverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs eingeleitet. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen zwei Bewohnern, mit denen sich in der Folge jeweils andere Bewohner solidarisierten.

