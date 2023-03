Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pol-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum vom 17.03.2023, 12.00 Uhr bis 19.03.2023, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz i.d.N. - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 17.03.2023 gegen 23.10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz um 23.10 Uhr einen 39-jährigen Fahrzeugführer in der "Hamburger Straße". Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Am 19.03.2023 kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz um 03.35 Uhr in der "Bremer Straße" einen 44-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 0,82 Promille festgestellt werden. Kurz darauf kontrollierten die Beamten um 04.23 Uhr in der "Schützenstraße" einen 32-jährigen Fahrzeugführer. Auch hier konnte ein Atemalkoholwert von 0,82 Promille festgestellt werden. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwarten sie entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Tostedt- Sachbeschädigungen

Im Zeitraum vom 17.03.2023, 23.00 Uhr bis 18.03.2023, 05.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der "Theodor-Storm-Straße" und dem "Gorch-Fock-Weg" auf unbekannte Art und Weise mehrere Laternen, sodass die Leuchtmittel am Boden zersplitterten. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 2.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat oder den Tätern bei der Polizeistation Tostedt unter 04182-404270 zu melden.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, den 18.03.2023, kam es gegen 21.30 Uhr auf der Osttangente zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein Fahrzeugführer fuhr von einem Grundstück auf die Osttangente ein und übersah dabei den bevorrechtigten, auf der Osttangente befindlichen zweiten Beteiligten. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten verletzt.

Winsen (Luhe) - Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht von Samstag (18.03.2023) auf Sonntag (19.03.2023) einen Diebstahl mehrerer Fahrräder am Bahnhof Winsen (Luhe), in der Straße "An der Kleinbahn". Die Täter verstauten dabei drei Fahrräder in einem Pkw und entfernten sich vom Tatort. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug durch Beamte der Polizei Winsen (Luhe) mit den Fahrrädern angetroffen werden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Die zur Zeit unbekannten Geschädigten des Fahrraddiebstahls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Winsen (Luhe) unter 04171- 7960 zu melden.

Stelle - Diebstahl eines Hyundai Kona

In der Nacht von Freitag (17.03.2023) auf Samstag (18.03.2023) entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Unter den Linden" einen Hyundai Kona in weiß, welcher zu diesem Zeitpunkt vor einem Wohnhaus abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem entwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Bundesautobahn 1 - Fahren unter Betäubungsmittel-Einfluss

Am 19.03.2023, gegen 09:00 Uhr, wurde auf der Bundesautobahn 1 an der Anschlussstelle Rade durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) ein Pkw angehalten und überprüft. Während der Überprüfung gab es Anzeichen für eine eventuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim 35-jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell