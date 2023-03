Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Raubüberfall am 11.02.2023 - Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Fluchtfahrzeug ++ Winsen - Streitigkeiten nach Beinahezusammenstoß ++ Marschacht - Tageswohnungseinbruch ++ u. w. M.

Hollenstedt (ots)

Nach Raubüberfall am 11.02.2023 - Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Fluchtfahrzeug

Nach dem Raub auf den Inhaber eines Restaurants an der Jahnstraße am 11.02.2023, bei dem ein dunkel gekleideter und maskierter Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe einer Tasche mit Bargeld gefordert hatte, gibt es nun einen neuen Ermittlungsansatz. Nach Hinweisen einer Zeugin besteht der Verdacht, dass ein älterer anthrazitfarbener Kleintransporter eine Rolle bei dem Überfall gespielt hat. Besonders war der Zeugin die Motorhaube in Erinnerung geblieben. Sie war entweder zweifarbig lackiert oder großflächig angerostet. Eine männliche Person soll in der Nähe des Tatortes in dem Fahrzeug gewartet haben.

Zeugen, die hierzu weitere Informationen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041081 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Winsen - Streitigkeiten nach Beinahezusammenstoß

Am Mittwoch, 15.03.2023, musste die Polizei einen Streit zwischen einem 51-jährigen Radfahrer und einer 53-jährigen Pkw-Fahrerin schlichten. Nach Angaben des Mannes hatte die Frau ihn gegen 17.55 Uhr auf dem Borsteler Weg, Ecke Im Bahneck, so knapp überholt, dass es beinahe zum Zusammenstoß gekommen wäre. Der Mann stellte die Frau kurz danach zur Rede. Im Verlauf des Streitgesprächs soll die Frau den Mann an der Jacke ergriffen haben, der 51-Jährige schlug der Frau nach Zeugenangaben ins Gesicht und schubste sie über eine Gartenhecke.

Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Marschacht - Tageswohnungseinbruch

An der Straße Rieges Hoff kam es am Mittwoch, 15.03.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 06.30 und 16.20 Uhr brachen die Täter durch eine rückwärtige Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten zahlreiche Räume. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und Papiere.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Thieshope - Pkw-Dieb gestoppt und vorläufig festgenommen

Am Dienstag, 14.03.2023, kam es in der Innenstadt Hannovers zu einem Pkw-Diebstahl. Ein 19-jähriger Mann hatte, gegen 19.30 Uhr, in einem Schwimmbad mehrere Spinde aufgebrochen und aus einem den Zündschlüssel für einen Mercedes AMG 35 entwendet. Mit dem Schlüssel lief der Mann auf den Parkplatz und fuhr mit dem Pkw in Richtung Autobahn davon. Der Fahrzeughalter bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später. Als er sein Fahrzeug ortete, war es bereits auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, unterwegs. Die Polizeidienststellen entlang der Route wurden in die Fahndung eingebunden. Gegen 21.25 Uhr konnten zwei Streifenwagenbesatzungen der Autobahnpolizei Winsen den Wagen in Höhe der Anschlussstelle Thieshope stoppen. Der mutmaßliche Pkw-Dieb, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde vorläufig festgenommen. Der gestohlene Pkw konnte wenig später an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

