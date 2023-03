Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Rüttelplatte von der Baustelle gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Mehrere Garagen aufgebrochen ++ Buchholz - Mehrere Taschendiebstähle am Vormittag

Seevetal/Ohlendorf (ots)

Rüttelplatte von der Baustelle gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 10. und 13.3.2023, kam es auf einer Baustelle an der Straße Zum Langenberg zum Diebstahl einer Rüttelplatte. Die Maschine stand auf einem Anhänger und war durch einen Bagger mittels der abgesenkten Baggerschaufel gesichert. Den Tätern gelang es dennoch, die Rüttelplatte unter der Baggerschaufel herauszuziehen und zu entwenden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 8000 EUR.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Tätigkeiten auf der Baustelle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Mehrere Garagen aufgebrochen

Auf einem Garagenhof an der Glüsinger Straße haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 13.3.2023, 12:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr mindestens fünf Garagen aufgebrochen, indem sie zum Teil die Schlösser mit roher Gewalt herausbrachen. Allerdings konnten nicht alle Garagen von den Tätern betreten werden. Ob sie auch Beute machten, ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Buchholz - Mehrere Taschendiebstähle am Vormittag

Am Dienstag, 14.3.2023, in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:15 Uhr, entwendeten Unbekannte einer 64-jährigen Frau während ihres Einkaufs die Brieftasche aus der Handtasche. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt im Aldi-Markt am Sprötzer Weg. Die Täter erbeuteten diverse Zahlkarten sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

In der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr traf es eine 63-jährige Frau, die im Aldi-Markt an der Soltauer Straße ihre Einkäufe erledigte. Hier ergriffen die Täter die in der Jackentasche befindliche Geldbörse mit Bargeld, EC-Karten und Ausweisen.

Im Aldi-Markt an der Hamburger Straße wurde eine 77-jährige Frau in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr Opfer der Taschendiebe. Sie hatte ihre Brieftasche während des Einkaufs im Einkaufskorb abgelegt. Auch hier entwendeten die Täter Bargeld sowie diverse Ausweise und Bezahlkarten.

Die Polizei prüft Zusammenhänge. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell