Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 10.03.2023 12:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2022 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Samstagabend gegen 20:20 Uhr in der Lohbergenstraße ein alkoholisierter PKW-Fahrer gemeldet. Bei einer anschließenden Kontrolle pustete der 33-jährige Fahrzeugführer einen Wert von 1,81 Promille. Nach erfolgter Blutprobenentnahme erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Heidenau - Betrunken gegen Straßenlaterne gefahren und geflüchtet

Auf der Hauptstraße in Heidenau kam es am Freitagabend gegen 19:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 67-Jähriger mit seinem PKW mit einer Straßenlaterne kollidierte. Anschließend entfernte er sich, ohne den Unfall anzuzeigen, von der Örtlichkeit. Der Grund hierfür wurde kurze Zeit später ersichtlich: Die Beamten, die nach einem Zeugenhinweis die Halteranschrift des Verursachers aufsuchten, konnten bei diesem eine deutliche Alkoholbeeinflussung feststellen. Er pustete einen Wert von 1,85 Promille. Neben der Einbehaltung des Führerscheins erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

Appel/ Seevetal OT Maschen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Tatzeitraum von Donnerstag, d. 02.02.23, 20:00 Uhr bis Freitag 19:40 Uhr kam es in Appel in der Straße Am Aarbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten ein Kellerfenster auf und betraten das Haus der Geschädigten. Sie durchsuchten das Objekt und konnten anschließend unerkannt entkommen. Am Birkenhang in Maschen hebelten die Täter am Freitag zwischen 19:20 und 22:30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Objekt anschließend. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz/ Tostedt - Taschendiebstähle

Am Freitagnachmittag zwischen 16:15 und 16:30 Uhr kam es im ALDI-Markt in der Zinnhütte zu einem Taschendiebstahl. Die unbekannte Täterschaft entwendete dabei die Geldbörse des 75-jährigen Geschädigten unbemerkt aus dessen Jackentasche und flüchtete unerkannt.

Weiterhin wurde am Samstag zwischen 10:00 und 10:30 Uhr eine Dokumententasche samt Bargeld aus dem Einkaufskorb einer 84-jährigen Geschädigten entwendet, während diese sich im ALDI-Markt in der Hamburger Straße in Buchholz aufhielt. Die Täterschaft konnte auch in diesem Fall unerkannt mit dem Diebesgut entkommen.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

"Rutschiges Wochenende" auf den Autobahnen

Im Zeitraum von Freitag 12:00 Uhr bis Sonntag 12:00 Uhr kam es auf den Autobahnen des Landkreises Harburg zu insgesamt 12 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. In nahezu allen Fällen blieb es dabei zum Glück bei Blechschäden. Unfallursächlich war zumeist die nicht angepasste Geschwindigkeit bei den vornehmlich in den Nacht- und Morgenstunden vorherrschenden winterlichen Straßenverhältnissen. Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Garlstorf kam eine 26-Jährige aus dem Kreis Schaumburg mit ihrem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Stelle - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Zeugen fiel am Samstag gegen 00:40 Uhr zwischen Stelle und Fliegenberg ein dunkler Audi (Limousine) durch eine unsichere Fahrweise auf. Der PKW geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn, infolgedessen es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden PKW kam, der in Richtung Stelle unterwegs war. Beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Durch die Zeugen wurde der verursachende PKW bis an die Wohnanschrift verfolgt und beobachtet, dass zwei Personen, davon eine auffällig torkelnd, vom PKW zum Wohnhaus gegangen sind. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte an dem Audi ein linksseitiger Schaden festgestellt werden. Da auf Klingeln und Klopfen die Haustür nicht geöffnet wurde, wurde durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg die Öffnung der Tür angeordnet. Im Haus konnten zwei deutlich alkoholisierte Personen angetroffen werden, deren Atemalkoholwerte sich jeweils im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit befanden (1,14 und 1,60 Promille). Da den Beamten gegenüber keine Angaben zur Fahrereigenschaft getätigt wurden, ist durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei beiden Personen angeordnet worden. Wer von beiden Personen das Fahrzeug geführt hat, bleibt aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Polizeikommissariat Winsen (Luhe) bittet um Hinweise zum genannten Unfallgeschehen und zu dem bislang unbekannten Unfallgeschädigten unter der Rufnummer: 04171-796-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell