Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Radfahrer raubt Handy ** Mienenbüttel- Versuchter Diebstahl eines Anhängers

Winsen (ots)

Am Dienstag, 07.03.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 10jähriger Junge in Winsen, Tonnhäuser Weg, von einem bisher unbekannten Radfahrer geschubst und im Anschluss wurde ihm das Handy weggenommen. Der Junge befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Gehweg zwischen der Einmündung der Straße Bleiche und dem Niedersachsenring, als ein etwa 14 bis 17-jähriger Jugendlicher mit blonden Haaren und schwarzer Jacke mit einem Fahrrad auf den Jungen zukam. Der Unbekannte schubste den 10jährigen zu Boden und riss ihm dann das Handy aus der Hand. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrradfahrer in Richtung Schanzenring. Die Polizei Winsen bittet Zeugen um Hinweise unter 04171/7960.

Mienenbüttel- Versuchter Diebstahl eines Anhängers

Als die Anwohner eines Hauses in der Straße Zum Butterberg in Mienenbüttel am Dienstag, 07.03.2023, gegen 20:20 Uhr nach Hause kamen, stellten sie fest, dass zwei bislang unbekannte Männer ihren KFZ- Anhänger gerade von ihrem Grundstück auf die Straße schoben. Die Eigentümer stellten daraufhin ihr Auto quer vor den Anhänger und die beiden Täter flüchteten zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. In unmittelbarer Nähe konnten die Eigentümer selbst eine Person in einem parkenden Auto feststellen, die offensichtlich zu den geflüchteten Personen gehörte. Dieser Verdacht bestätigte sich auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamten. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich des Waldstückes führte nicht zum Auffinden der Täter. Die Person, die in dem parkenden Auto angetroffen wurde, wurde vor Ort vorläufig wegen des Verdachtes des versuchten schweren Diebstahls festgenommen und der Polizeidienststelle Seevetal zwecks weiterer Maßnahmen zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern dazu derzeit noch an.

