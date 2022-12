Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Graffiti

Maikammer (ots)

In der Tatzeit vom 24.12.2022 ab 17:00 Uhr bis zum 25.12.2022 14:00 Uhr, besprühte ein bis dato unbekannter Täter in der Weinstraße Süd in Maikammer eine Hauswand, sowie einen Stromkasten mit roter Farbe. An die Hauswand wurde ein sogenanntes "Tag" gesprüht. An den Stromkasten wurden gleich drei "Tags" gesprüht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel. 06323 9550 melden, oder per E-Mail unter der piedenkoben@polizei.rlp.de

