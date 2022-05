POL-PPRP: Ergebnis der Fahrradkontrollwoche

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag (01.05.2022), zwischen 5 Uhr und 11 Uhr, in ein Vereinsheim in der Teichgasse ein. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor mit Bargeld (niedriger dreistelliger Betrag) entwendet. Darüber hinaus entstand ein Gebäudeschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

