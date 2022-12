Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hund attackiert Schafsherde

Edesheim (ots)

Am Sonntag, den 25.12.2022 um ca. 15:30 Uhr, attackierte ein Hund eine Schafsherde, welche sich auf einer Weide hinter dem Brühlweg in Edesheim aufhielt. Bei dem Hund soll es sich um einen Husky Mischling gehandelt haben. Der Hund, welcher ohne Leine durch den Tierhalter geführt wurde, soll unkontrolliert in die Herde gerannt sein und diese aufgeschreckt haben. Zudem hat der Hund mehrere Schafe gebissen und verletzt. Nach der Attacke verließ der Hundehalter mit seiner weiblichen Begleitung und dem Mischling die Örtlichkeit. Das ca. 30-jährige Paar soll noch einen kleinen Pitbull mit sich geführt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Hundehalter geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel. 06323 9550 melden, oder per E-Mail unter der piedenkoben@polizei.rlp.de

