POL-SI: Wohnungseinbruch in Geisweid - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots) - In den letzten Wochen ist es wieder vermehrt zu Diebstählen von Katalysatoren gekommen. Allein zwischen dem 29.11. und dem 05.12. kam es im Parkplatzbereich der Stahlwerkstraße zu mindestens drei Fällen. Das Besondere an diesen Taten: Sie fanden alle tagsüber / am Abend statt. In allen Fällen flexten der oder die unbekannten Täter den Katalysator vom Fahrzeug ab. Am 05.12. ...

mehr