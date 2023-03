Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunkener macht Nickerchen auf der Autobahn

Seevetal (ots)

Am Sonntagvormittag, 05.03.2023, gegen 08:50 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei Winsen auf der A1 Zufahrt zur A7 bei Seevetal in Richtung Hannover ein Auto fest, das auf dem dortigen Standstreifen abgestellt war. Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass in dem Auto ein 34jähriger Mann aus Munster auf dem Fahrersitz schlief. Nachdem er geweckt worden war stellten die Beamten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest. Nach eigenen Angaben habe der Mann auf dem Standstreifen angehalten, um dort ein Nickerchen zu machen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Geldbuße.

