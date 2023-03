Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 03.03.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 05.03.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Stelle - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, wird in Stelle ein 26-Jähriger Fahrzeugführer kontrolliert und festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,86 Promille. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Hanstedt - Verkehrsunfall, Trunkenheit

Am frühen Sonntagmorgen kommt ein 35-Jähriger mit seinem Pkw auf der L215, zwischen Brackel und Hanstedt, nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Anstatt die Polizei zu informieren, entfernt sich der Mann von der Unfallstelle zu seiner Wohnanschrift. Hier wird er durch die eingesetzten Beamt:innen angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,99 Promille. Ein Strafverfahren wird eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

BAB A1 / Verstoß nach dem Lebensmittelrecht durch ungekühlte Ladung

Am Samstagvormittag wurde ein Klein-Transporter Sprinter aus der Hansestadt Bremen im Maschener Kreuz kontrolliert. Die eingesetzten Kollegen staunten nicht schlecht, als sie auf die Ladefläche schauten. Hier konnte circa 800kg Hähnchenfleisch festgestellt werden, welches gänzlich ungekühlt auf dem Weg zu einem Zwischenhändler für Fleischverarbeitung in Hamburg war. Aufgrund entsprechender Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch wurde das Veterinäramt des Landkreises Harburg in den Sachverhalt mit einbezogen. Der Sprinter wurde vor der Wache der Autobahnpolizei in Winsen (Luhe) amtlich versiegelt und musste den Rückweg zum Ladungsabsender antreten. Hier wird der Sprinter voraussichtlich am Montag durch das Veterinäramt der Hansestadt Bremen entsiegelt, das Fleisch begutachtet und entsprechende Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gegen den Beförderer und gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die geladenen Güter werden dann entweder als Futtermittel umdeklariert oder der Vernichtung zugeführt.

Hittfeld - Einbrecher überrascht

Am Samstag, gegen 19 Uhr, versucht sich ein unbekannter männlicher Täter über die Terrassentür Zugang zu einem Haus in der Uhlandstraße zu verschaffen. Als die Bewohner das Licht einschalten, lässt der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtet in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen geben kann, teilt diese bitte bei der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 mit.

Lindhorst - Versuchter Einbruch in Wohnung

In der Zeit von Mittwoch bis Samstagabend haben sich unbekannte Täter in der Ringstraße Zugang zum Flur des Mehrfamilienhauses verschafft. Im Folgenden wird versucht die Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Dieses misslingt jedoch. Wer Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen geben kann, teilt diese bitte bei der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 mit.

Tötensen - Brand einer Scheune mit einer verletzten Person

Am Samstagvormittag gerät aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Brand, wobei es währenddessen zu mehreren Detonationen kommt. Durch die Freiwillige Feuerwehr kann ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Im Rahmen der Löscharbeiten wird ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Maschen - Sachbeschädigung einer Bushaltestelle

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die gläserne Rückwand der Bushaltestelle "Milchberg" durch unbekannte Täter zerstört. Hinweise zu der Tat nimmt das PK Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 entgegen.

Buchholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 08:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw in der Buchholzer Landstraße. Der 41 Jahre alte Fahrer, der sein Kind mit im Fahrzeug hatte, konnte vor Ort keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab dann, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige und der Pkw blieb verschlossen am Kontrollort stehen.

Buchholz - Diebstahl eines E-Bike aus Fahrradbox am Bahnhof

Am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 17:20 Uhr entfernt ein unbekannter Täter die Rückwand einer Fahrradbox am Parkhaus Süd und entwendet das darin abgeschlossene E-Bike Sinus R8E im Wert von knapp 3500 Euro.

