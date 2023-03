Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach schweren Verkehrsunfall am 24.2.2023: 53-jährige Fußgängerin im Krankenhaus verstorben ++ Toppenstedt - Pkw brannte vor Wohnhaus ++ Neu Wulmstorf - Pkw gestohlen ++ u. w. M.

Seevetal/Ohlendorf (ots)

Nach schweren Verkehrsunfall am 24.2.2023: 53-jährige Fußgängerin im Krankenhaus verstorben

Die bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich Verletzte 53-jährige Fußgängerin war nach dem Unfall in einer Hamburger Klinik eingeliefert worden. Dort erlag sie am 1. März ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Toppenstedt - Pkw brannte vor Wohnhaus

Heute, 3. März 2023, gegen 4 Uhr, meldeten Anwohner in der Straße Eckernkamp, einen brennenden PKW. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte der VW Golf, der nur wenige Meter vor einem Wohnhaus geparkt war, bereits nahezu in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Wagen löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Schaden am Gebäude entstand nicht. Personen waren ebenfalls nicht in der Nähe.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Neu Wulmstorf - Pkw gestohlen

Ein roter Mercedes C 220 ist in der Nacht zu Donnerstag, 2.3.2023, gestohlen worden. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-J 4444 stand in der Zeit zwischen 23 und 7 Uhr vor einem Wohnhaus in der Straße im Apfelgarten. Wie die Täter den rund 30.000 EUR teuren Wagen öffnen und starten konnten, ist noch unklar.

Zeugen, denen der Wagen oder verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Egestorf - Baumaschinen gestohlen

In der Nacht zum 2.3.2023, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 6:00 Uhr, haben Diebe auf einer Baustelle an der Evendorfer Straße einen Lagercontainer aufgebrochen. Daraus entwendeten sie unter anderem einen Asphaltschneider, eine Rüttelplatte sowie einen Trennschleifer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

