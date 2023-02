Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sechs Gokarts samt Anhänger gestohlen

Rosengarten (ots)

Einen hohen Schaden verursachten Diebe in der Zeit von Samstag, 25.02., 14 Uhr, bis Montag, 27.02.23, 12:30 Uhr in der Straße Am Schulbad in Rosengarten. Ein Autoanhänger wurde dort komplett entwendet. Auf dem Anhänger befanden sich zu diesem Zeitpunkt sechs Gokarts, die für Indoorbahnen bestimmt sind. Der Autoanhänger hatte das Kennzeichen HH-BU 769. In dem Anhänger waren die sechs Gokarts auf einem speziellen Eisengestell gelagert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 36.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell