Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Olpe (ots)

Am Donnerstag (15.12.2022) kam es um 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen der B55 und der B54. Ein 78-jähriger Autofahrer hatte die Straße aus Richtung Griesemert kommend in Fahrtrichtung Olpe befahren. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 82-Jährigen. Der 82-Jährige sowie seine 81-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme war die Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

