Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 49-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (14. Dezember) gegen 12:50 Uhr im Kreuzungsbereich "Kolpingstraße / Kurfürst-Heinrich-Straße" ereignet. Dabei befuhr ein 67-jähriger Autofahrer die Kolpingstraße in Richtung Bruchstraße. Zeitgleich befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Kurfürst-Heinrich-Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei eine 49-jährige Beifahrerin verletzt wurde. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

