Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer lebensgefährlich verletzten Fußgängerin

Seevetal/Ohlendorf (ots)

Am gestrigen Freitag, den 24.02.2023, kam es gegen 19.35 Uhr in der Brackeler Straße in Höhe eines dort ansässigen Gemüsegroßhändlers, 21220 Seevetal/ Ohlendorf zu einem folgenschweren Unfall.

Der Unfallort befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaften und ist weder beleuchtet, noch gibt es einen Geh- oder Radweg.

Ein 74-jähriger befuhr mit seinem Pkw Audi Q3 die Brackeler Straße in Richtung Ohlendorf und übersah aus bislang ungeklärter Ursache zwei am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ohlendorf gehende Frauen (44 und 53 Jahre alt). Die 44-jährige Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer, die 53-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt. Die verletzten Frauen wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrzeugführer stand unter Schock und konnte bislang keine Angaben zum Unfall machen.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Ein externer Gutachter wurde ebenfalls zum Unfallort hinzugezogen und der beteiligte Pkw sichergestellt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Brackeler Straße bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell