Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte brechen in zwei Autowerkstätten ein ++ Seevetal - Mehrere Autos aufgebrochen ++ Stelle - Kellerbrand fordert einen Leichtverletzten

Tespe (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 22.02., auf Donnerstag, 23.02.203, haben bislang unbekannte Täter in zwei Autowerkstätten im Avendorfer Weg in Tespe eingebrochen. Der oder die Täter manipulierten an den Schlössern der Werkstatttüren und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus den Werkstätten wurden dann hochwertige Werkzeuge und bewegliche Maschinen gestohlen. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation Marschacht unter 04176/948930.

Seevetal - Mehrere Autos aufgebrochen

In der Höpenstraße in Seevetal sind in der Nacht von Mittwoch, 22.02., auf Donnerstag, 23.02.2023, mehrere Autos von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Insgesamt sind der Polizei Seevetal vier Fälle bekannt, bei denen die Täter überwiegend die Scheiben der Autos eingeschlagen und dann Gegenstände aus den Autos entwendet haben. In zwei Fällen wurden auch außen angebrachte Fahrzeugteile, wie Park- Assistenzsysteme, demontiert und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Stelle - Kellerbrand fordert einen Leichtverletzten

Der Brand eines Kellers in der Stettiner Straße in Stelle forderte am Donnerstag, 23.02.203, gegen 13:50 Uhr eine leichtverletzte Person. Durch das Feuer, dass in einem Zimmer im Keller des Mittelreihenhauses ausgebrochen war, entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro. Der Verletzte erlitt eine Rauchgasvergiftung und konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Feuerwehr Stelle war mit 65 Einsatzkräften am Einsatzort. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

