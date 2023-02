Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Körperverletzung am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen ++ Heidenau - Unbekannte stehlen Autoreifen

Buchholz i. d. N. (ots)

Die Polizei Buchholz sucht nach Zeugen, die am Montagabend, 20.02.2023, gegen 21:15 Uhr am Bahnhofsvorplatz/ Lindenstraße in Buchholz Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Pärchen beobachtet haben. Im Verlauf dieser Streitigkeiten hat eine etwa 18jährige männliche Person mit Bart eine 20jährige Frau geschubst, so dass diese zu Boden fiel. Anschließend trat der Mann gegen den Körper der Frau, die dadurch leicht verletzt wurde. Zum Zeitpunkt der Tat hielt ein Metronom im Bahnhofsbereich, der weiter in Richtung Hamburg fuhr. Die Begleiterin des Mannes war ebenfalls etwa 18 Jahre alt und dunkel bekleidet. Eine Fahndung nach dem Pärchen verlief zunächst ohne Erfolg. Die 20jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt, konnte dort aber nach einer Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter 04181/2850 zu melden. Eventuell ist Zugreisenden das Pärchen aufgefallen.

Heidenau - Unbekannte stehlen Autoreifen

In der Nacht von Dienstag, 21.02.2023, 18 Uhr, auf Mittwoch, 22.02.2023, 07:30 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines Autohauses in der Hauptstraße in Heidenau eingebrochen. Die Täter haben im rückwärtigen Bereich Türen zu Reifenlagern aufgebrochen und mehrere Reifensätze gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der Reifen ein Auto mit Anhänger oder ein Kleintransporter genutzt worden ist. Der Schaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Die Polizei Tostedt bittet um Hinweise unter 04182/404270

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell