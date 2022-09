Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Neue Polizistinnen und Polizisten im Kreishaus begrüßt

Über insgesamt 39 neue Polizistinnen und Polizisten darf sich die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke freuen. Bei der Begrüßung im Kreishaus am heutigen Donnerstag (1. September 2022) sagte Kreisdirektorin Cornelia Schöder: "Ich freue mich, Sie alle hier bei uns im schönen Mühlenkreis begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen stets ein gutes Gelingen im Dienst". Den Worten seiner Vorrednerin schloss sich der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Mathias Schmidt, an und wünschte ebenfalls einen guten Start in der hiesigen Behörde.

Während 35 der "Neuen" nach Abschluss ihrer Ausbildung ihre berufliche Karriere als Polizeikommissarin oder Polizeikommissar im Mühlenkreis beginnen und im Rahmen der Veranstaltung von Cornelia Schöder vereidigt wurden, bringen vier bereits mehrjährige Berufserfahrungen aus unterschiedlichen Polizeidienststellen mit in die Behörde.

Der Großteil der Beamtinnen und Beamten wird künftig auf den Polizeiwachen in Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Espelkamp sowie Porta Westfalica zum Einsatz kommen. Vier der Neuen werden fortan die Kriminalpolizei am zentralen Standort in Minden verstärken.

