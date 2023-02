POL-WL: In Lagerhalle eingebrochen ++ Buchholz i.d.N. - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Stelle (ots) - Mehrere Autos sind am Donnerstag, 17.02.2023, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr, auf dem P & R Parkplatz im Penellweg in Stelle aufgebrochen worden. Der oder die Täter schlugen mindestens an zwei Autos, einem VW und einem Mercedes, jeweils eine Scheibe ein. Anschließend wurden die Autos nach Diebesgut durchsucht. Unter anderem wurde eine Tasche mit diversem Inhalt entwendet. Der Sachschaden beträgt ...

