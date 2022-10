POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.10.2022

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Mit Rad aufgefahren und dann geflüchtet.

Nach einem Unfall am Dienstagabend in Weinsberg sucht die Polizei den Verursacher. Der Radfahrer fuhr gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße, am dortigen Fußgängerweg, auf ein fuhr ihm bremsenden Pkw Ford auf und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Aufprall entstand an dem Ford ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Der Radfahrer wurde von der Fordlenkerin aufgefordert, die Personalien zu nennen. Ohne diese zu nennen, entfernte sich der Radfahrer in Richtung Weinsberger Innenstadt. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 25 - 35 Jahre alt, kräftige bzw. korpulente Statur, kurze dunkle Haare, 3 Tage Bart. Der Mann war mit einer schwarz/roten Sportjacke sowie dunkler Hose bekleidet und trug eine schwarze Cappy mit orangenem Streifen. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, soll sich beim Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, melden.

Heilbronn: Scheiben am Automaten eingeschlagen - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 13 Uhr, schlugen Unbekannte mehrere Scheiben eines Shisha-Tabak-Automaten ein. Der Automat stand in der Innsbrucker Straße in Heilbronn, als der oder die Täter sich an ihm zu schaffen machten. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 melden.

Heilbronn: Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf

Eine unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht auf Dienstag Zutritt zu einem in der Charlottenstraße in Heilbronn abgestellten VW Touran. Der oder die Unbekannte öffnete zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, auf unbekannte Art das Fahrzeug, durchsuchte den Innenraum und entwendete mehrere Gegenstände. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Weinsberg: Unfallflucht

Im Zusammenhang mit einer bereits Anfang Oktober in Flein begangenen Unfallflucht wird ein silberner VW Golf 7 gesucht. Dieser VW Golf soll am Dienstag, 6. Oktober, einem anderen geparkten Pkw, VW Golf 8 den linken Außenspiegel abgefahren haben. Dieser VW Golf 8 stand in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr ordnungsgemäß in einem eingezeichneten Parkplatz in der Erlachstraße. Der Sachschaden an dem Golf 8 beträgt laut Gutachten über 2.600 Euro. Wer Hinweise zu dem geflüchteten silbernen VW Golf 7 machen kann, soll sich beim Polizeirevier Weinsberg, unter der Tel.07134 9920, melden.

