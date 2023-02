Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Navi aus Skoda geklaut

Neu Wulmstorf (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, 20.02., auf Dienstag, 21.02.2023, in Neu Wulmstorf einen Skoda Yeti aufgebrochen und ein Multimediasystem gestohlen. Das Auto war auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Straße Zum Schlüsselberg geparkt. Der oder die Täter entwendeten das fest eingebaute Multimediasystem des Types Amundsen. Der Schaden beträgt etwa 2200 Euro. Hinweis nimmt die Polizeistation Neu Wulmstorf unter 040-33441990 entgegen.

