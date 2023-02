Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Aufmerksamer Autofahrer verhindert Schlimmeres ++ Buchholz - Auto gestohlen

Seevetal (ots)

Am Sonntagabend, 19.02.2023, gegen 22:30 Uhr, bemerkt ein 35jähriger Autofahrer aus Bispingen auf der BAB 1 im Bereich Maschener Kreuz ein extrem langsam fahrendes Auto, dass in starken Schlangenlinien die gesamte Richtungsfahrbahn in Richtung Bremen benutzt. Die über Notruf alarmierten Polizeibeamten können das verdächtige Auto dann im Bereich der Ausfahrt Hittfeld anhalten und kontrollieren. Dabei wird festgestellt, dass der 35jährige Fahrer aus dem Bereich Herzberg deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,98 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sofort einbehalten. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Buchholz - Auto gestohlen

In der Zeit von Samstag, 18.02.2023, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 19.02.2023, 15:40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in Buchholz, Adolfstraße, ein Mercedes E 320 gestohlen. Das graue Auto mit dem Kennzeichen WL- MJ 3333 war dort auf einem Parkplatz abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181/ 2850 entgegen.

