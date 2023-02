Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: *** Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 17.02.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 19.02.2023, 12:00 Uhr ***

LK Harburg (ots)

Jesteburg- Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag, gegen 12:00 Uhr, befuhr der 75-jährige Unfallverursacher mit seinem VW die Straße Moorweg in Jesteburg und kam mit seinem Fahrzeug, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte drei am Fahrbahnrand abgeparkte Pkw und verletzt sich leicht. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Buchholz i.d.N. - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch die Polizei Buchholz wurde am Freitag, gegen 16:30 Uhr, ein VW in der Berliner Straße angehalten und kontrolliert. Die 32-jährige Fahrzeugführerin konnte den Beamten keinen gültigen Führerschein vorlegen, sodass ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet wurde.

Buchholz i.d.N.- Verkehrsunfallflucht mit einer schwer verletzten Person

Am Samstag, gegen 05:50 Uhr, wurde auf der Bremer Straße kurz vor einer Bedarfsampel in ca. 60 Meter Entfernung zur Einmündung Gerade Straße eine 28-jährige, männliche Person verletzt auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es zu einem Verkehrsunfall mit einem bisher noch unbekannten Fahrzeug gekommen sein könnte. Die Person ist bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und liegt im Krankenhaus. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04181-2850.

Buchholz i.d.N.- Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Der 54-jährige Fahrzeugführer fuhr am Samstag, gegen 20:40 Uhr, mit seinem Volvo die Bremer Straße in Buchholz. Im Rahmen der Fahrtüchtigkeitsprüfung konnte der Verdacht einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln (THC) durch die Beamten festgestellt werden. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung von einem Strafverfahren. Das Fahrzeug blieb am Kontrollort stehen.

Tostedt- Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von alkoholischen Getränken

Der alkoholisierte, 50-jährige Unfallverursacher fuhr am Samstag, gegen 01:45 Uhr, mit seinem Ford die Bundesstraße 75/Bremer Straße in Richtung Wistedt. In Höhe Quellner Weg bog er nach links, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, kam kurze Zeit später zum Stillstand und flüchtete weiter zu Fuß. Der Unfallflüchtige konnte wenig später festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung von Strafverfahren.

Seevetal/Hittfeld- Einbruchdiebstahl in Reihenendhaus

In dem Zeitraum von Samstag, 18:20 Uhr bis Sonntag, 00:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter mittels Aufhebeln eines Fensters im Obergeschoss Zutritt in ein Reihenendhaus in der Straße Maschener Kirchweg in 21218 Seevetal/Hittfeld. Nach Durchsuchung haben die Täter das Objekt über die Terrassentür mit Diebesgut unbekannt verlassen. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz i.d.N. unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld- Wer saß im silbernen Kleinwagen?

In den Morgenstunden des 17.02.2023 kam es auf der K29 (Rehmendamm) zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 61-jähriger Winsener mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug eines 47-jährigen Seevetalers kam. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Verkehrsunfall möglicherweise durch den Fahrer eines silbernen Kleinwagens beobachtet wurde, der gegen 06:30 Uhr auf dem Rehmendamm in Richtung Meckelfeld gefahren sei. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Seevetal (04105-6200), um zur Aufklärung des Verkehrsunfalls beizutragen.

Seevetal/Fleestedt- Fahrzeugkontrolle

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Beamten der Polizei Seevetal am 18.02.2023, gegen 13:00 Uhr, ein 22-Jähriger durch seine Fahrweise auf der Winsener Landstraße in Fleestedt auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ihr Eindruck die Beamten nicht getäuscht hatte: Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Kokain und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem gehörten die verwendeten Kennzeichen nicht zu dem kontrollierten Pkw, es lag kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug vor und die benutzten Kennzeichen wurden bereits vor einiger Zeit als gestohlen gemeldet. Es wurden gegen den Fahrzeugführer diverse Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Hittfeld- Verkehrsunfallflucht

Am 18.02.2023, gegen 14:35 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Hittfeld im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gelenkbusses der KVG und eines silbernen VW (möglicherwiese Golf Plus oder Touran), bei dem der Gelenkbus beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer des VW hielt nach dem Unfall zunächst an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der VW müsste an der linken Fahrzeugseite Unfallschäden aufweisen. Ebenso entfernte sich ein mutmaßlicher Zeuge vom Unfallort, der hinter dem Gelenkbus fuhr, bevor er zum Sachverhalt befragt oder seine Personalien erfasst werden konnten. Die Polizei Seevetal bittet Zeugen, oder den Führer des silbernen VW, Kontakt zur Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105-620 0 aufzunehmen.

Neu Wulmstorf- Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Freitag zwischen 16:50 Uhr und 18:00 Uhr kam es in Neu Wulmstorf in der Straße Dünenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelte die Hauseingangstür auf und durchsuchten das Objekt. Unter der Mitnahme von Schmuck und Silber flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Buchholz i.d.N. bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04181-285 0.

Marxen- Fahren unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken

Am Sonntag, gegen 04:35 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrzeugführer mit dem VW die Straße An der Bahn in 21439 Marxen. Durch die Polizei Buchholz wurde ein Atemalkoholtest mit 0,56 Promille vor Ort festgestellt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Autobahn Maschener Kreuz- In Schlangenlinien über die Autobahn

Am Samstagvormittag stellten Beamte der Autobahnpolizei Winsen im Maschener Kreuz einen in starken Schlangenlinien fahrenden Sattelzug fest. Dieser fuhr zunächst eigenständig von der Autobahn 1/Anschlussstelle Hamburg-Harburg ab, setzte seine Fahrt -ohne die Anhaltesignale der Polizei zu beachten- auf der A1, in Richtung Bremen, fort. Auf einer Autobahn-Rastanlage konnte das Fahrzeug angehalten werden. Ein Atemalkoholtest des 40-Jährigen ergab 2,44 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Autobahn 7 Horster Dreieck- Verkehrsunfall mit Wolf

Erneut kam es auf der A7 kurz vor dem Horster Dreieck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Wolf tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug des Unfallbeteiligten entstand Sachschaden. Der Wolf wurde von einem Wolfsberater in Empfang genommen, welcher das Tier an die zuständige Untersuchungsstelle übergeben wird.

