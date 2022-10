Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller gestohlen/ Tanks aufgebrochen und Diesel abgepumpt

Kierspe (ots)

Einem Meinerzhagener wurde an dem langen Feiertags-Wochenende das Leichtkraftrad, das er an der Kölner Straße in Kierspe abgestellt hatte, gestohlen. Es handelt sich um eine blau-graue Aprilia mit dem Versicherungskennzeichen 015LPH.

Unbekannte haben an dem langen Feiertags-Wochenende die Tanks zweier Lkw aufgebrochen und die Tank fast komplett geleert. Die Fahrzeuge parkten auf einem Firmen-Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Diebe pumpten etwa 1600 Liter Diesel ab. Sie hatten offenbar Sack- oder Lastenkarren dabei, mit denen sie ihre Beute über eine Wiese auf der Rückseite des Geländes abtransportierten. Die Spur führte bis zu einem Zaun zum angrenzenden Bikepark. In dem klaffte ein großes Loch. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell