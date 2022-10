POL-MK: Elektromotor und Batterie gestohlen

Werdohl (ots) - Am katholischen Kindergarten in der Kirchstraße wurden Kupferrohre gestohlen. Eine Mitarbeiterin stellte am Dienstagmorgen fest, dass Unbekannte insgesamt vier Fallrohre gestohlen haben. Am Mittag zuvor waren sie noch an ihrem Platz. Weitere Kupferrohr-Diebstähle gab es in Altena und Nachrodt. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

